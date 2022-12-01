Власти направили в набсовет "Почты России" директиву о назначении нового гендиректора

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Российские власти направили в наблюдательный совет "Почты России" директиву о назначении на должность генерального директора компании Михаила Волкова, который является главой "Национальной лотереи". Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

"Правительство направило в наблюдательный совет "Почты России" директиву о назначении на должность генерального директора компании Михаила Волкова", – говорится в сообщении.

Уточняется, что указ подписал глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Ранее в СМИ поступила информация, что Максим Акимов покинет пост гендиректора "Почты России", новым руководителем станет именно Волков. Правительство РФ уже согласовало его кандидатуру.

По данным источника, Акимов самостоятельно принял решение покинуть кресло руководителя, так как хотел бы иметь больше свободного времени.

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