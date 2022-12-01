Власти определились с кандидатом на пост главы "Почты России" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Максим Акимов покинет пост гендиректора "Почты России", новым руководителем компании может стать глава "Национальной лотереи" Михаил Волков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

По их данным, правительство РФ согласовало кандидатуру Волкова, а курирующий работу "Почты России" вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко уже подписал соответствующую директиву.

По информации источника, близкого к компании, Акимов самостоятельно принял решение покинуть должность, поскольку хотел бы иметь больше свободного времени. Также он рассказал, что кандидатура преемника Акимова обсуждалась несколько месяцев.

В публикации отмечается, что правительство также рассматривало в качестве кандидата на пост главы "Почты России" бывшего советника ее гендиректора Алексея Скатина, который ранее входил в состав правления компании.

Ранее стало известно, что Совфед может назначить нового главу Счетной палаты 14 декабря. Прежний руководитель ведомства Алексей Кудрин покинул должность 30 ноября.

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