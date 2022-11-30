Совфед может утвердить нового председателя Счетной палаты 14 декабря – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед может назначить нового главу Счетной палаты 14 декабря, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

"С высокой долей вероятности это может произойти 14 декабря", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 декабря должно пройти пленарное заседание Совфеда.

Также, по информации источника в верхней палате парламента, в СФ не поступало представление Владимира Путина с кандидатурой на позицию главы Счетной палаты.

25 ноября из СМИ стало известно, что Алексей Кудрин ушел из Счетной палаты. Уточнялось, что он перейдет на новую работу в "Яндекс" до Нового года.

Сам же Кудрин подтвердил эту информацию 29 ноября, когда в Совфед поступило представление Владимира Путина о его освобождении от должности.

Кудрина официально отстранили от работы в СП 30 ноября. За это решение проголосовал 151 сенатор, а еще один политик воздержался.



Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

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