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18:49

Мамаев провел праздники в храме и спортзале "Бутырки"

общество

18:49

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Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Футболист Павел Мамаев, арестованный после двух потасовок в октябре минувшего года, в новогодние праздники посетил храм в честь иконы Покрова на территории Бутырской тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката спортсмена Игоря Бушманова.

Защитник уточнил, что речь идет о старинной церкви XVIII века, в которой есть батюшка. В праздники Мамаев также успел заглянуть в спортзал.

В настоящее время потерпевшие по делу и их адвокаты знакомятся с материалами. Следом этим займутся стороны подсудимых.

В резонансных драках, помимо Мамаева, участвовали футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также друг спортсменов Александр Протасовицкий. Сначала вся компания избила водителя одной из ведущих Первого канала, а затем главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

После объявленного следствием ультиматума футболисты явились в главк МВД и были помещены в изолятор. Недавно им продлили срок ареста. На рассмотрение в суд дело направят в январе.

В эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 жена Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен быть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве футболист отправил ей цветы из "Бутырки".

Ранее стало известно, что матч с участием Кокорина и Мамаева может пройти 19 января. Однако игра одного из арестованных спортсменов пока под вопросом.

общество

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