Пять женщин обвинили Джеймса Франко в непристойном поведении

11 января, 19:01
Фото: AP/Joel Ryan/Invision
Сразу пять женщин обвинили актера, режиссера и продюсера Джеймса Франко в непристойном поведении.
Они утверждают, что Франко вел себя неподобающим образом во время съемок откровенных сцен, а также на занятиях в киношколе, сообщает "Газета.ру".
С обвинениями выступили четверо студенток актера, а также еще одна женщина, которая назвала Франко своим наставником.
Артист является лауреатом премии "Золотой глобус" и одним из основных претендентов на "Оскар". Материалы об актере появились в американских СМИ как раз в разгар наградного сезона. Адвокат актера оспорил предъявленные обвинения.
Ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денев и немецкая актриса Ингрид Кавен выступили против волны "ненависти к мужчинам". Они нашли в этом признаки "пуританства" и угрозу "сексуальной свободе".
Секс-скандалы начались в 2017 году с обвинений в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем жалобы поступили на Кевина Спейси, Стивена Сигала, Оливера Стоуна, Шарля Дютуа, Дастина Хоффмана. После этого в соцсетях зародилось движение #MeToo, участники которого рассказывают о случаях сексуального домогательства.
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