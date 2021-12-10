Риелтор поддержала идею штрафов за сдачу квартир в обход ГИС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Введение штрафов за сдачу квартир в аренду в обход специальной информационной системы позволит навести порядок в сфере недвижимости. Таким мнением в беседе с RT поделилась эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
"Я за порядок в сфере недвижимости, и я в первую очередь жду, когда будет легализована риелторская деятельность. Если этот реестр будет продуман, это будет правильно", – сказала Перескокова.
В нынешнем виде она охарактеризовала рынок арендной недвижимости как бесхозный и стихийный. По ее словам, если систему хорошо продумают, то она сможет защитить как хозяев квартир, так и нанимателей.
Ранее министерство строительства и ЖКХ РФ предложило штрафовать арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест проводят расчеты вне единой инфосистемы ГИС. Последняя в настоящее время находится в разработке.
В случае если данные о заключении договора не будут внесены в систему в течение 30 дней, физическим лицам может грозить штраф от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, а юридическим лицам – от 5 до 10 тысяч рублей.
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