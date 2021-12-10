Глава "Роскосмоса" рассказал, как становятся лидерами

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Чтобы стать лидером, нужно иметь хорошего наставника, придерживаться определенных принципов и обладать силой воли. Об этом рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе образовательного бизнес-форума "Репутация".

"Лидером можно стать только тогда, когда у вас есть хороший учитель, который вам передаст знания. Обязательно важно в нашей профессии, когда есть ветеран, носитель знания, который оказывает реальную шефскую помощь, подсказывает молодому рабочему или технологу, инженеру или конструктору", – цитирует его РИА Новости.

Помимо этого, человек должен быть личностью, считает Рогозин. Это значит, что у него есть принципы и воля сражаться за них до конца.

Глава "Роскосмоса" также высказался относительно различных курсов развития лидерских качеств. По его словам, они бестолковы.

Ранее Рогозин попросил своих подписчиков в соцсетях не комментировать его посты "малахольными рожицами". Он отметил, что "Роскосмос" – это серьезная отрасль, которая любит передовые технологии, но не любит нафталиновых друзей.

