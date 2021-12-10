В ФССП рассказали, как избежать санкций в случае долгов по налогам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Чтобы избежать наказания за неоплаченные налоги, погасить задолженность нужно в течение пяти дней после поступления исполнительного документа в Федеральную службу судебных приставов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП РФ.
"После поступления исполнительного документа в службу судебных приставов должнику устанавливается предусмотренный законом пятидневный срок для уплаты задолженности, в течение которого санкции в рамках принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем не применяются", – отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что в противном случае, если не уложиться в срок, с человека взыщут исполнительный сбор. Его размер составляет 7% от суммы долга, при этом он не может быть меньше тысячи рублей для физлиц и меньше десяти тысяч – для юридических лиц.
Ранее сообщалось, что ФССП намерена ограничить действие водительских прав для автомобилистов, сумма долгов которых превышает 10 тысяч рублей. Поскольку ФССП не имеет права забирать у водителей документы, следить за соблюдением данной меры станут сотрудники ГИБДД, которые будут отлавливать должников и в крайнем случае лишать их прав на срок до одного года.
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