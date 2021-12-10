В МВД предложили запретить в России все виды сигнального оружия, кроме пистолетов

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МВД России предложило внести изменения в закон "Об оружии", устанавливающие запрет на оборот всех видов сигнального оружия, кроме пистолетов. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что письмо с соответствующей инициативой ведомство направило в Минпромторг.

"Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в статью 6 <...>, установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров", – говорится в документе.

В министерстве внутренних дел также отметили, что сейчас в России не регулируется законодательством, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту, кроме того, не установлены и ограничения по калибру.

Ранее в МВД предложили внести поправки в статью 7 Федерального закона "Об оружии", наделяющие ведомство полномочиями на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию. В министерстве отмечали, что в настоящее время в законодательстве отсутствует закрепленная структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям.