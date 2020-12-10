Ювелир прокомментировал тенденцию менять обручальные кольца

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Супружеские пары стали чаще менять обручальные кольца, рассказал News.ru ювелир Максим Ломоносов.
Специалист подчеркнул, что новые украшения, как правило, появляются на годовщины бракосочетания. По словам Ломоносова, при заключении брака молодые пары обходятся простыми украшениями, так как не имеют достаточно средств на что-то дорогое.
"После нескольких лет брака покупаются более дорогие кольца – из белого золота, с бриллиантами, из керамики. А старые украшения оставляют лежать в шкатулке или отправляют на переплавку", – объяснил ювелир.
Он добавил, что часто кольца меняют пары, которые заключали брак в 90-е годы. Это связано с дефицитом ювелирных украшений в то время.
Около 50 процентов россиян покупают обручальные кольца из золота красноватого оттенка. Белое золото предпочитают 30 процентов пар, желтое – 10 процентов. Еще 10 процентов выбирают украшения из керамики или серебра. Уточняется, что в Москве одно обручальное кольцо стоит около 30–40 тысяч рублей, в регионах – до 15 тысяч.
Ранее Ломоносов рассказал, как правильно ухаживать за украшениями. По словам специалиста, чтобы сохранить украшения из золота в первозданном виде как можно дольше, их не стоит носить там, где есть резкие перепады температур: в бане, на катке. При этом серебро не терпит влаги, поэтому украшения из этого металла не стоит хранить в ванной. Также им лучше не контактировать с определенными продуктами питания: луком, яичным желтком, поваренной солью, так как они могут потемнеть.
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