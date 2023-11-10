В кабмине подготовили рекомендации по организации реабилитации участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство труда и соцзащиты РФ вместе с Минздравом подготовили и направили в регионы рекомендации по организации реабилитации участников спецоперации на Украине. Об этом заявил замглавы Минтруда Алексей Вовченко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что после прохождения основного лечения участники СВО направляются в регионы для дальнейшей реабилитации. В связи с этим Минтруд и Минздрав подготовили и отправили в субъекты РФ рекомендации по организации медицинского и реабилитационного маршрута для тех, кто получил ранения и был уволен в запас.

Кроме того, Вовченко заявил, что Минтруд отправил в российские регионы рекомендации по организации социальной реабилитации участников СВО с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что раненные в ходе СВО военные священники смогут получать единовременные выплаты. Такой проект находится сейчас в проработке. Согласно задумке, размер таких выплат составит 3 и 5 миллионов рублей.

Также выплаты распространяются на военных священников, занимающих должности помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, пострадавших в зоне СВО. Под инициативу также подпадают члены их семей.

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