Раненные в ходе СВО военные священники смогут получать выплаты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инициатива о единовременных выплатах пострадавшему в СВО гражданскому персоналу воинских частей, а также семьям погибших гражданских служащих, будет распространяться и на военных священников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя правового управления Московской патриархии игумению Ксению (Чернегу).

Такой проект находится сейчас в проработке, рассказала она. Согласно задумке, размер таких выплат составит 3 и 5 миллионов рублей.

Она уточнила, что проект документа распространяет свое действие на военных священников, которые занимают должности помощников командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, пострадавших в зоне спецоперации. Под инициативу также подпадают члены их семей.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Минобороны РФ должно контролировать своевременность выплат военным. Он призвал следить за этим "максимально строго", чтобы не возникало никаких проблем.

Москвичам рассказали о социальных гарантиях для служащих по контракту