Аналитики выяснили, что от недосыпа чаше всего страдают врачи и строители

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

От недосыпа чаще всего страдают представители медицинских (26%) и строительных (24%) профессий. К такому выводу аналитики пришли после опроса сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье", пишет RT.

На недосып также посетовали бухгалтеры (22%) и специалисты из сферы торговли (22%). Из опроса следует, что половине респондентов (51%) мешают высыпаться мысли о разных вопросах, 40% заявили о привычке поздно ложиться, а 28% пожаловались на бессонницу.

52% граждан РФ рассказали, что из-за недосыпа на работе хотят спать. Вместе с тем 48% опрошенных уточнили, что выявили у себя быструю утомляемость.

"30% участников опроса столкнулись с проблемами со здоровьем. Чуть меньше (29%) отмечают, что им сложно сконцентрироваться на задачах. Также из-за недосыпа россияне опаздывают на работу (14%) и не могут выполнять сложные поручения (7%)", – говорится в сообщении.

Врач-невролог Разият Чупанова, в свою очередь, посоветовала определить график, по которому можно ориентироваться по времени отхода ко сну и пробуждения на каждый день. Такого расписания следует придерживаться даже в выходные, подчеркнула она.

Медик рекомендовала перед сном побыть в тишине и избегать яркого искусственного освещения, например экрана телевизора, смартфона или компьютера. Также она посоветовала исключить кофеин и алкоголь тем, кто испытывает проблемы со сном.

Ранее ученые выяснили, что на фоне изменения климата все больше людей жалуются на расстройство сна и депрессию в преддверии зимы. По словам исследователей, из-за повышения среднегодовой температуры сезоны года сливаются, а разница между ними становится менее очевидной.

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