В России заработал профориентационный сервис для школьников

Фото: edu.gov.ru
В России запустили профориентационный сервис для школьников в рамках акции "Время карьеры". Он включает в себя более 2,3 тысячи профессий, сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".
По словам заместителя гендиректора организации Алексея Агафонова, на сегодняшний день существует огромное количество профессий, однако в таком разнообразии школьнику легко запутаться, а новый сервис поможет найти актуальную информацию по категориям и поиску.
"В большом разнообразии профессий легко запутаться и пропустить действительно актуальные направления. Преимущество нового сервиса от проекта "Время карьеры" – систематизация данных по 2 300 профессиям, благодаря чему каждый школьник сможет легко найти подходящие предложения в 30 категориях или с помощью поиска", – говорится в сообщении.
Новая платформа собрала данные о разных областях деятельности и возможностях, которые предлагают работодатели. Из наиболее широко представленных профессий – специальности в промышленном производстве, электроэнергетике, транспорте, медицине, медиа и космической отрасли.
Кроме того, в этом сервисе школьники могут посмотреть и видео от работодателей, в которых эксперты отечественных компаний делятся опытом и рассказывают о современных методах движения по карьерной лестнице.
Сервис был составлен специалистами Уральского федерального университета при поддержке HR-специалистов ведущих российских компаний.
Ранее в 13 регионах РФ появилась возможность записи детей в кружки и секции через госуслуги. В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отметили, что на портале есть вся подробная информация о секциях. Однако услугой могут воспользоваться только те родители, у которых подтверждена учетная запись на портале.
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