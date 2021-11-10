В 13 регионах РФ появилась возможность записи детей в кружки и секции через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Записать ребенка в кружки и секции на портале госуслуг теперь смогут родители в 13 регионах России, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Возможность записи появилась у жителей Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также республик Адыгея, Карелия и Алтай.

Чернышенко уточнил, что онлайн-система начала работу в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги. Однако ей могут воспользоваться только те родители, у которых подтверждена учетная запись на портале.

"У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому", – рассказал заместитель председателя правительства.

По его словам, также в ближайшее время планируют подключить еще несколько регионов, а до конца текущего года запись через портал в детские кружки и секции станет доступна уже по всей России.

"Это будет еще один шаг к достижению одного из показателей национальных целей по увеличению доли социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде. Напомню, к 2030 году 95% из них должны предоставляться онлайн", – заявил Чернышенко.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отметили, что на портале есть вся подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес, ФИО преподавателей, расписание и многое другое. Выбрать и оплатить кружок или секцию можно и с помощью сертификата дополнительного образования, выпускающегося на госуслугах автоматически и предоставляющегося детям от 5 до 18 лет.

Ранее стало известно, что дети младше 14 лет смогут завести свою учетную запись на госуслугах, а зарегистрировать там их могут родители. Проект уже подготовили в Минцифре.

Со своего аккаунта дети смогут получить доступ к цифровым образовательным сервисам. Так, в Москве, например, школьники пользуются сервисами на mos.ru и там могут посмотреть свой дневник.