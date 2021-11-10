В 13 регионах РФ появилась возможность записи детей в кружки и секции через госуслуги

10:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Записать ребенка в кружки и секции на портале госуслуг теперь смогут родители в 13 регионах России, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Возможность записи появилась у жителей Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также республик Адыгея, Карелия и Алтай.
Чернышенко уточнил, что онлайн-система начала работу в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги. Однако ей могут воспользоваться только те родители, у которых подтверждена учетная запись на портале.
"У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому", – рассказал заместитель председателя правительства.
По его словам, также в ближайшее время планируют подключить еще несколько регионов, а до конца текущего года запись через портал в детские кружки и секции станет доступна уже по всей России.
"Это будет еще один шаг к достижению одного из показателей национальных целей по увеличению доли социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде. Напомню, к 2030 году 95% из них должны предоставляться онлайн", – заявил Чернышенко.
В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отметили, что на портале есть вся подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес, ФИО преподавателей, расписание и многое другое. Выбрать и оплатить кружок или секцию можно и с помощью сертификата дополнительного образования, выпускающегося на госуслугах автоматически и предоставляющегося детям от 5 до 18 лет.
Ранее стало известно, что дети младше 14 лет смогут завести свою учетную запись на госуслугах, а зарегистрировать там их могут родители. Проект уже подготовили в Минцифре.
Со своего аккаунта дети смогут получить доступ к цифровым образовательным сервисам. Так, в Москве, например, школьники пользуются сервисами на mos.ru и там могут посмотреть свой дневник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: