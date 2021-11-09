В РФ могут разрешить назначать свидания в тюрьмах через госуслуги

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Генпрокуратура РФ поддержала идею разрешить назначать свидания в тюрьмах через госуслуги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Антона Давыдова.

По его словам, в среднем для записи на свидания люди стоят в очереди по три-четыре часа.

Давыдов также предложил увеличить количество комнат для свиданий и сделать их дифференцированными. Кроме того, он выступил за разделение помещений для адвокатов и следователей, родственников и близких.

Разработка упрощающего процедуру записи на свидания документа ведется с 2018 года. Начальник отдела в профильном управлении ФСИН Сергей Лебедев допустил, что запись через портал госуслуг может появиться в 2023 году.

Ранее правительство РФ в соответствии со статьей 64 ФЗ "О связи" утвердило правила взаимодействия ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в колониях и СИЗО. Отмечалось, что блокировка связи будет осуществляться в случаях использования абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений.

