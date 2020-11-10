В Москве с начала осени выявили более 102,5 тыс нарушений масочного режима

20:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что в Москве с начала осени выявили более 102,5 тысячи нарушений требований по ношению средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает РИА Новости.
"Более 30,5 тысячи нарушений было зафиксировано в магазинах, торговых и развлекательных центрах. Остальные нарушения (фиксировались) в основном в общественном транспорте", – уточнил специалист.
Он напомнил, что проверки проводятся в магазинах, торговых и развлекательных центрах, а также в заведениях общественного питания. За отсутствие средств защиты в транспорте налагается штраф в размере 5 тысяч рублей, в общественных местах – в размере 4 тысяч рублей.
Также Данчиков отметил, что за весь период действия режима повышенной готовности в Москве к ответственности за нарушение самоизоляции привлекли более 90 тысяч москвичей.
Соблюдать домашний режим обязаны те, кому это предписано по медицинским показателям. Для контроля в столице используется приложение "Социальный мониторинг", штраф за нарушение режима составляет 4 тысячи рублей.
Ранее Евгений Данчиков рассказал, что с начала пандемии коронавируса в Москве за повторное нарушение санитарно-эпидемиологических правил была приостановлена деятельность 160 организаций. За весь период к административной ответственности также привлекли более 32 тысяч юридических лиц и предпринимателей.
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