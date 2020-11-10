Столичных школьников пригласили принять участие в чемпионате бизнес-идей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве пройдет онлайн-чемпионат бизнес-идей Business Skills, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для участия в чемпионате приглашаются школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 20 лет. В составе команды должно быть не более трех человек. Их должен сопровождать преподаватель от образовательного учреждения. Чемпионат пройдет в три этапа, первый из которых продлится с 16 ноября по 17 января.

Участникам будет предложено выполнить онлайн-кейсы от представителей бизнеса. Успешно прошедших первый этап переведут на отборочный. Он пройдет с 18 января по 28 февраля. Участникам нужно будет разработать бизнес-проект, посвященный одному из направлений чемпионата.

С 5 по 14 апреля пройдет заключительный этап, во время которого участники защитят свои бизнес-идеи. Их выступления оценят работодатели и представители бизнес-сообществ. Награды будут присуждаться в номинациях "Лучшая бизнес-идея", "Лучшая бизнес-модель" и "Лучший бизнес-план".

Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи подростков от 14 до 18 лет стали участниками столичных летних программ занятости. За три месяца подростки познакомились с 87 актуальными профессиями. Программа предусматривала общение с более чем 100 наставниками. Подростки смогли принять участие в свыше чем 60 мероприятиях.

