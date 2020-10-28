Молодых предпринимателей пригласили на онлайн-занятия в Москве

07:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Цикл практикумов "Бизнес-старт" запустят в Москве для москвичей, которые интересуются бизнесом. Занятия ориентированы на старшеклассников и студентов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Эта образовательная программа рассчитана на начальный уровень, она поможет разобраться с базовыми вопросами. Например, что важно учитывать при выборе ниши и определении своих конкурентных преимуществ", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Первое занятие состоится 29 октября. Оно будет посвящено поиску бизнес-идей и оценке их перспективности. Еще две встречи состоятся 5 и 12 ноября. На них будут обсуждаться вопросы налогов и особенности финансовой поддержки предпринимателей в Москве.
Принять участие в программе можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация на сайте. Организатором курса выступает ГБУ "Малый бизнес Москвы".
Ранее сообщалось, что в столице завершили прием заявок на стажировку в правительстве города. О своем желании работать в госорганах заявили 15 тысяч человек, однако принять в программу могут только 200 кандидатов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: