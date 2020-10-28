Молодых предпринимателей пригласили на онлайн-занятия в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Цикл практикумов "Бизнес-старт" запустят в Москве для москвичей, которые интересуются бизнесом. Занятия ориентированы на старшеклассников и студентов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Эта образовательная программа рассчитана на начальный уровень, она поможет разобраться с базовыми вопросами. Например, что важно учитывать при выборе ниши и определении своих конкурентных преимуществ", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Первое занятие состоится 29 октября. Оно будет посвящено поиску бизнес-идей и оценке их перспективности. Еще две встречи состоятся 5 и 12 ноября. На них будут обсуждаться вопросы налогов и особенности финансовой поддержки предпринимателей в Москве.

Принять участие в программе можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация на сайте. Организатором курса выступает ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Ранее сообщалось, что в столице завершили прием заявок на стажировку в правительстве города. О своем желании работать в госорганах заявили 15 тысяч человек, однако принять в программу могут только 200 кандидатов.

