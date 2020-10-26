Заявки на стажировку в правительстве Москвы подали 15 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершили прием заявок на прохождение оплачиваемой стажировки в правительстве города в течение полугода. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, о своем желании получить профессиональный опыт заявили 15 тысяч человек.

На первом этапе отборочного конкурса кандидаты заполняли анкеты, в которых указывали свой уровень образования, опыт и ключевые навыки. В полуфинале отбора студентов ждет видеоинтервью и онлайн-тестирование, а в финале запланировано кейс-интервью в формате онлайн.

Суммарно на оплачиваемую практику примут 200 человек. Из них 100 уже определены – они ранее принимали участие в образовательном проекте "Летняя карьерная школа".

"Стажировка дает молодым людям уникальную возможность начать карьеру в столичных органах власти, а также получить востребованные профессиональные навыки и знания", – рассказал начальник Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Павел Малыхин.

Он подчеркнул, что сотрудниками госорганов столицы стали уже порядка 60% выпускников программы. В минувшем году в кадровый резерв правительства Москвы были включены 134 стажера.

Стажировка для финалистов начнется 8 декабря 2020 года и завершится 18 июня 2021 года. На выбор предлагают шесть направлений: "Медийный город", "Социальный город", "Комфортная городская среда", "Правовое пространство", "Городская экономика" и "HR-город".

Успешным кандидатам в программу предложат работать по 20 часов в неделю, если студенты только заканчивают обучение в вузе, и по 40 часов, если уже выпустились. По итогам работы формируется рейтинг, и при высоких показателях и наличии диплома о законченном высшем образовании лучшие стажеры могут претендовать на попадание в кадровый резерв.

Ранее сообщалось, что более 80 молодых специалистов по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) получили работу или оплачиваемую стажировку. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что по сравнению с предыдущим годом количество участников и партнеров увеличилось в два раза.

