Заявки на стажировку в правительстве Москвы подали 15 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве завершили прием заявок на прохождение оплачиваемой стажировки в правительстве города в течение полугода. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, о своем желании получить профессиональный опыт заявили 15 тысяч человек.
На первом этапе отборочного конкурса кандидаты заполняли анкеты, в которых указывали свой уровень образования, опыт и ключевые навыки. В полуфинале отбора студентов ждет видеоинтервью и онлайн-тестирование, а в финале запланировано кейс-интервью в формате онлайн.
Суммарно на оплачиваемую практику примут 200 человек. Из них 100 уже определены – они ранее принимали участие в образовательном проекте "Летняя карьерная школа".
"Стажировка дает молодым людям уникальную возможность начать карьеру в столичных органах власти, а также получить востребованные профессиональные навыки и знания", – рассказал начальник Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Павел Малыхин.
Он подчеркнул, что сотрудниками госорганов столицы стали уже порядка 60% выпускников программы. В минувшем году в кадровый резерв правительства Москвы были включены 134 стажера.
Стажировка для финалистов начнется 8 декабря 2020 года и завершится 18 июня 2021 года. На выбор предлагают шесть направлений: "Медийный город", "Социальный город", "Комфортная городская среда", "Правовое пространство", "Городская экономика" и "HR-город".
Успешным кандидатам в программу предложат работать по 20 часов в неделю, если студенты только заканчивают обучение в вузе, и по 40 часов, если уже выпустились. По итогам работы формируется рейтинг, и при высоких показателях и наличии диплома о законченном высшем образовании лучшие стажеры могут претендовать на попадание в кадровый резерв.
Ранее сообщалось, что более 80 молодых специалистов по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) получили работу или оплачиваемую стажировку. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что по сравнению с предыдущим годом количество участников и партнеров увеличилось в два раза.
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