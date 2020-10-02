Студентам и выпускникам расскажут, как попасть на работу в правительство Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководители столичных проектов расскажут студентам и выпускникам о развитии города и востребованных специальностях на мероприятии под названием "Интерн пикник". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Конференция пройдет в дистанционном формате. При этом для виртуальных гостей "Интерн пикника" организуют викторину и онлайн-игры. Лучшие участники получат право на оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы без тестирования, видеоинтервью и оценки анкет.

Гости "Интерн пикника" смогут пообщаться с сотрудниками правительства, ранее также работавшими стажерами. Специалисты расскажут, как избежать ошибок и проявить лучшие качества. Кроме того, в программе мероприятия запланированы видеоэкскурсии в городские учреждения.

Онлайн-конференция посвящена не только работе в городских органах власти. На мероприятии будут работать карьерные консультанты, которые подскажут, какие профессиональные и личностные стороны следует развивать и как составить конкурентоспособное резюме.

"Интерн пикник" запланирован на 18 октября. Для участия в событии необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в детском технопарке "Вертикальный взлет" откроется "Школа управляющих" для молодежи. В этой программе примут участие 200 предварительно отобранных молодых людей. Бесплатный курс рассчитан на 9 недель.

