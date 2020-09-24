Первая в России академия блогеров открылась в Московском энергетическом институте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первая в России академия блогеров появилась в Московском энергетическом институте, сообщили в пресс-службе МЭИ.

"Данная программа дополнительного профессионального образования будет готовить специалистов в блогосфере. После выпуска студенты получат дипломы. Обучаться они будут как в онлайн, так и в офлайн-форматах. У студентов будет возможность применить полученные знания на практике", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Также студенты должны будут посещать такие обязательные дисциплины, как бухгалтерский учет, русский язык, юриспруденция. Кроме того, в программу обучения будут включены ораторское и актерское мастерство, различные виды съемок, искусство монтажа. Во время учебы студенты смогут пообщаться с популярными блогерами для обмена опытом.

Ранее в Роскачестве назвали лучший смартфон для блогера. Им оказался Samsung Galaxy Note20 Ultra. По мнению специалистов, в пользу этого устройства говорит продвинутый блок основных камер, а также три фронтальных объектива.