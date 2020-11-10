Еще 3 663 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве после лечения от коронавируса выздоровели еще 3 663 пациента. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 663 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346 889", – отметила вице-мэр.

Отмечается, что после прохождения лечения отсутствие у пациента заболевания подтверждается путем проведения специальных исследований. Их выполняют врачи. Кроме того, всем, кому необходимо находиться под наблюдением после выписки, специалисты дают определенные рекомендации.

Стать донорами плазмы могут те, кто уже поборол болезнь. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по телефону 8 (495) 870-45-16.

Ранее кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что в будущем году инфекция никуда не денется. Она будет проявляться сезонно. При этом четвертой волны заболевания не будет.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,254 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 796 132 случая COVID-19, вылечился 1 335 141 человек, скончались 30 793.

