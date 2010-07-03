Каждый пятый россиянин страдает расстройствами настроения – эксперты

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Каждый пятый житель России страдает каким-либо расстройством настроения. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач-психиатр, психотерапевт Владимир Файнзильберг подчеркнул, что в 2018 году количество случаев расстройств достигло 20–22% среди населения. По его словам, чаще всего население страдает депрессией (95%), а вот заболеваемость шизофренией остается все также на прежнем уровне (1%).
"Если говорить про шизофрению, то географические условия не влияют на заболеваемость. А количество в общей сумме психических расстройств, включая неврозы большого города, разумеется, чаще встречаются в мегаполисах", – отметил эксперт.
В свою очередь, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин рассказал, что определить первые симптомы психических расстройств могут близкие люди.
По его словам, при расстройстве у человека в сжатые сроки может поменяться характер, отношение к людям, могут появиться проблемы со сном. Он отметил, что нередки случаи, когда специалисты сами обращаются за помощью к своим коллегам.
"Но врачи – одна из наиболее уязвимых категорий, потому что по степени напряженности работы, кто может сравниться с врачом? Работа тяжелая, зарплата низкая, ответственность высокая, поэтому врачи всегда в группе риска. И по суицидам врачи превосходят другие категории", – заключил Пережогин.
Ранее психологи назвали признаки "маскированной депрессии". К таким симптомам причислили сексуальную активность и чрезмерный аппетит по вечерам в сочетании с отсутствием радости от жизни.
Психологи утверждают, что депрессия часто сопровождается психосоматическими расстройствами в виде головных болей, болей в разных участках тела, тошноты, похолодания конечностей и постоянной потливости. Причем такое состояние можно назвать депрессией, если оно длится более 1,5 месяца.
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