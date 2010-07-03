Специалист рассказала, как определить психологическое насилие

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Эксперт в области женской самореализации и саморазвития Алекс Минченкова рассказала, как не довести отношения между родными и близкими до ненависти и как определить психологическое насилие, передают "Дни.ру".
Психолог поделилась, что находящийся в нестабильном психологическом состоянии человек ведет неполноценную жизнь во всех ее аспектах. По ее словам, из-за неуверенности в себе и низкой самооценки человек начинает страдать, его окружают негативные мысли и гнев, что в целом может стать следствием возникновения депрессии и посттравматического расстройства.
Алекс добавила, что реакция на психологическое насилие может проявляться и на физическом уровне в виде тошноты, потери сознания, проблем с пищеварением, соматических заболеваний.
Под видами психологического насилия могут выступать унижение, осуждение, высмеивание, игнорирование и презрение, угрозы и запугивание, грубое обращение, слежка, социальная изоляция, завышенные требования, развитие чувства вины и чувства тревоги у жертвы и другие.
Специалист советует партнерам придерживаться "дистанции" между друг другом. Под дистанцией понимается физическое расстояние и внутреннее состояние. Она пояснила, что эту "дистанцию" каждый человек должен определить самостоятельно, поскольку у каждого она своя.
"В физическом плане, для кого-то абсолютно нормально целоваться и обниматься при встрече или на прощание, похлопывать или гладить по руке в знак утешения. На психологическом уровне для одних людей считается приемлемым, когда партнер заглядывает в чужой телефон. А другие будут просто шокированы такой бесцеремонностью", – пояснила Минченкова.
Во избежании нарушения дистанций и психологического насилия, психолог советует научиться учитывать особенности своего партнера и его пожелания, научиться слушать друг друга и уметь донести до своего партнера важные моменты.
"Если вы дорожите своими близкими и не хотите, чтобы между вами была одна лишь ненависть и злость, то начните действовать уже прямо сейчас", – заключила психолог.
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