Психолог назвал главные качества идеального мужчины

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Семейный психолог Александр Шахов дал мужчинам несколько простых, но действенных советов, как приблизиться к идеалу женских грез, сообщают "Дни.ру".

В первую очередь эксперт рекомендовал представителям сильной половины человечества быть надежными и ответственными. "Умейте держать слово и отвечать за свои поступки", – подчеркнул психолог.

Он также посоветовал мужчинам проявлять щедрость, причем не только в деньгах. По словам Шахова, сильный и уверенный в себе мужчина готов поделиться с теми, кто нуждается в его защите. "Скупы те, кто нищ духом, сколько бы миллионов он ни имел", – считает эксперт.

Для настоящего мужчины важно быть верным и решительным, не перекладывая решение проблем на плечи других людей, отмечает Шахов. Он призвал в любой ситуации ставить цель, "выбирать самый эффективный способ ее достижения" и действовать.

Психолог также напомнил, что мужчина должен всегда учиться, причем не только в профессиональном, а в более широком смысле слова. "Учитесь зарабатывать деньги, чтобы быть лучшим охотником и добытчиком. Учитесь психологии, потому что придется договариваться с людьми", – советует эксперт.

Кроме того, по словам Шахова, в глазах многих женщин идеальный партнер – тот, кто умеет следить за собой, опрятен в одежде и не ленится посещать спортзал. "Требовать от женщины идеальной фигуры, а самому "щеголять" с необъятным пивным животом – как минимум лицемерно", – заявил психолог.

Наконец Шахов посоветовал мужчинам почаще оказывать любимым знаки внимания, делать им приятные сюрпризы, например, "подарить цветы без повода или устроить романтический ужин".

Ранее Александр Шахов рассказал, как правильно обратиться к мужчине с просьбой или предложением, чтобы он точно услышал и согласился помочь. Специалист рекомендовал, вместо прямого требования, сначала спросить мнения мужчины о предмете разговора. Таким образом, считает психолог, человек почувствует интерес собеседника к его потребностям. Он также напомнил о правиле "Не более одной просьбы за раз".