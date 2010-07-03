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Общество

07:33

Названы самые популярные имена для новорожденных у москвичей

общество дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице назвали самые популярные имена для новорожденных в 2019 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В нынешнем году чаще всего родители называли мальчиков Александром, такое имя получили более 2200 малышей. Популярным для девочки стало имя София (Софья), так назвали более 2400 детей.

Наиболее популярными именами среди мальчиков также стали Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. Девочек в Москве чаще всего называли Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Встречались также и необычные имена. Например, 34 мальчика получили имя Добрыня и еще 26 малышей называли Хабибом. Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав – каждым из этих имен назвали по одному ребенку. Для девочек родители выбирали также имена Есения, Лукерия, Евфросинья и Феофания.

Ранее немецкий журнал Wunderweib опубликовал самые красивые русские имена. Автор статьи отмечает, что многие имена в России очень благозвучны и имеют глубокий смысл. В списке оказались пять мужских и столько же женских имен. Самыми красивыми мужскими именами, по версии журнала, являются Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита, женскими – Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория.

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