Родители из Подмосковья объяснили, почему назвали дочь Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жители Орехова-Зуева Олег и Инна Солнышкины назвали новорожденную дочь Россией. Такое решение супруги объяснили патриотическим порывом.
"Ну а что такого? Детей же называют, например, в честь Юрия Гагарина. Просто я люблю Россию и таким образом выразил свою любовь. Я поездил по всему миру, много где был, но всегда тянет домой. Нет страны лучше России", – цитирует издание "Подмосковье сегодня" главу семейства.
Девочку дома ласково называют Русей. В семье надеются, что когда Россия подрастет, ее не будут обижать из-за необычного имени.
В стране уже есть несколько девочек по имени Россия – на Урале и в Сибири. В конце сентября семья из Санкт-Петербурга с фамилией Русских также назвала свою новорожденную дочь Россией.
В Москве девочек чаще всего называют Александрами, Мариями и Софиями (Софьями). Мальчиков – Михаилами, Александрами и Максимами. Эти имена пользуются популярностью у жителей столицы уже несколько лет.
Однако некоторые родители в 2019 году давали новорожденным необычные имена. Так, в апреле в центр госуслуг "Мои документы" района Покровское-Стрешнево обратилась семья для регистрации новорожденной с редким именем Арья. Так зовут одну из героинь сериала "Игра престолов". За восемь лет, пока шел сериал, в столице 18 девочек назвали Арьями. Также в столице есть девочки с такими именами, как Купава и Агата-Мария.
Журнал Wunderweib опубликовал самые красивые русские имена. Автор статьи отмечает, что многие имена в России красиво звучат и имеют глубокий смысл. В списке оказались пять мужских и пять женских имен. Самыми красивыми мужскими именами, по версии журнала, являются Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита, женскими – Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.
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