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10:09

Названы самые распространенные российские фамилии

общество

10:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Названы самые распространенные фамилии в России. Четверка лидеров остается неизменной долгие годы – это Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин отметил, что большинство исследований показывают, что в России больше всего именно Смирновых. Позиции этих фамилий в списках могут меняться в зависимости от региона.

"Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать", – пояснил он в комментарии "Российской газете".

Ученые добавил, что на распространенность фамилий чаще всего влияют исторические и миграционные процессы.

Ранее немецкий журнал Wunderweib опубликовал самые красивые русские имена. Автор статьи отмечает, что многие имена в России очень благозвучны и имеют глубокий смысл. В списке оказались пять мужских и столько же женских имен. Самыми красивыми мужскими именами, по версии журнала, являются Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита, женскими – Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория.

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