Ведущий проекта Москва 24 "Сортировочная" примет участие в Cosmoscow

Фото: youtube.com/sortirovochnaya

Гидрогеолог и ведущий экопроекта телеканала Москва 24 "Сортировочная" Жора Каваносян примет участие в ярмарке современного искусства Cosmoscow. Мероприятие пройдет 12 сентября и начнется в 12:00.

Каваносян проведет дискуссию "Зеленая повестка: креатив как инструмент устойчивого будущего".

В рамках встречи гости смогут узнать, как через визуальные и медийные формы художники и медиапроекты отражают экологические проблемы. Участники дискуссии затронут такие вопросы, как изменение климата, загрязнение окружающей среды, и многое другое.

Кроме того, гостям расскажут, каким образом искусство и медиа помогают привлечь внимание к важным темам и становятся катализатором формирования экологической осознанности в обществе.

В дискуссии также примут участие креативный директор и идеолог eburet Ольга Найденова, художник Миша Бурый, команда FRESH.GLASS Даша Болховитина и Сергей Мартынов.

Ранее стало известно, что, по мнению москвичей, уже в ближайшие пять лет столица станет более технологичной и удобной. При этом 41% опрошенных надеются, что в городе станет больше зеленых зон. В связи с этим на площадках форума "Москва 2030" можно увидеть проекты благоустройства парков, создания зеленых коридоров и концепции устойчивого городского развития.

Также посетители форума смогут посмотреть на инсталляцию "Флора". Это "ферма будущего", где растения, свет и машины взаимодействуют, создавая динамичную экосистему.

