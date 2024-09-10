10 сентября, 13:35Общество
Столичные хирурги удалили брекет из бронха беременной женщины
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты флагманского центра городской клинической больницы № 15 прооперировали беременную женщину, которая проглотила часть брекет-системы. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения города Москвы.
В учреждение на машине скорой помощи поступила 37-летняя беременная пациентка с жалобами на затрудненное дыхание. Хирург провел первичный осмотр, во время которого диагностировал поливалентную аллергию. Врачебная комиссия решила, что проблемы с дыханием могли появиться из-за отека дыхательных путей.
Однако на повторном осмотре хирург не обнаружил отека, но обратил внимание на ее брекеты. Он заметил, что одного элемента брекет-системы не хватает. Пациентку немедленно направили в диагностическое отделение для проведения бронхоскопии.
С помощью эндоскопа врачи осмотрели дыхательную систему женщины и обнаружили небольшой металлический элемент в правом бронхе. Инородное тело удалили под общим наркозом, рассказали в ведомстве.
После операции пациентка сразу отметила улучшение дыхания. Клинический психолог провел с ней беседу, чтобы помочь справиться со стрессом. В департаменте уточнили, что женщину выписали на следующий день после обращения.
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