Столичные хирурги удалили брекет из бронха беременной женщины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты флагманского центра городской клинической больницы № 15 прооперировали беременную женщину, которая проглотила часть брекет-системы. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения города Москвы.

В учреждение на машине скорой помощи поступила 37-летняя беременная пациентка с жалобами на затрудненное дыхание. Хирург провел первичный осмотр, во время которого диагностировал поливалентную аллергию. Врачебная комиссия решила, что проблемы с дыханием могли появиться из-за отека дыхательных путей.

Однако на повторном осмотре хирург не обнаружил отека, но обратил внимание на ее брекеты. Он заметил, что одного элемента брекет-системы не хватает. Пациентку немедленно направили в диагностическое отделение для проведения бронхоскопии.

С помощью эндоскопа врачи осмотрели дыхательную систему женщины и обнаружили небольшой металлический элемент в правом бронхе. Инородное тело удалили под общим наркозом, рассказали в ведомстве.

После операции пациентка сразу отметила улучшение дыхания. Клинический психолог провел с ней беседу, чтобы помочь справиться со стрессом. В департаменте уточнили, что женщину выписали на следующий день после обращения.

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