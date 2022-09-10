Педиатр рассказал об опасности профилактического приема витаминов для детей до года

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Профилактический прием витаминов без назначения врача может плохо сказаться на организме младенца. Об этом в беседе с "Мослентой" рассказал главный педиатр Мосгорздрава, главврач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
"Бесконтрольный прием этих препаратов может вызывать нежелательные явления в организме, такие как нарушение обменных процессов, в том числе и в почках", – пояснил он.
По его словам, дети до года действительно могут страдать от нехватки витаминов, однако в таком случае проблема должна как-то проявляться. Обычно о недостатке микроэлементов говорит сухая кожа, ломкие волосы, отсутствие аппетита и прибавки в весе.
Тем не менее, отмечает Османов, даже при наличии характерных симптомов консультация врача необходима. При необходимости специалист назначит витамины и другие препараты.
Ранее Османов объяснил, почему не стоит нарушать график вакцинации детей. По его словам, младенцы лишаются материнских антител в три-четыре месяца, при этом в этот момент у них еще нет своего иммунитета. Вакцинация необходима, чтобы организм научился самостоятельно справляться с вирусами и инфекциями.
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