Педиатр предупредил об опасности нарушения календаря прививок детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов объяснил, почему не стоит нарушать график вакцинации детей. Об этом пишет "Лента.ру".

Как отметил эксперт, мамы принимают решение не делать прививки своему ребенку в надежде, что это сделает его иммунитет более сильным. Специалист рассказал, что младенцы лишаются материнских антител в три-четыре месяца и в этот момент у них еще не развился собственный иммунитет. Они становятся крайне уязвимы, добавил Османов.

Он подчеркнул, что вакцинация необходима для того, чтобы организм научился самостоятельно справляться с вирусами и инфекциями.

"Если младенец не привит против пневмококка, гемофильной палочки, кори и ряда других опасных заболеваний, их будет поздно делать потом. Столкнувшись с возбудителем подобного рода инфекций, ребенок может тяжело заболеть", – предупредил педиатр.

Врач также добавил, что в таких ситуациях возможны серьезные осложнения, но когда молодые мамы это понимают, уже становится поздно.

Османов напомнил и об опасности гриппа, после которого может развиться пневмония или будет поражена центральная нервная система. Вакцинировать детей против гриппа можно уже в шесть месяцев, отметил он.

Однако педиатр сообщил, что существуют некоторые противопоказания.

"Согласно клиническим рекомендациям, считается, что делать прививки нельзя недоношенным детям с экстремально низкой массой тела – меньше полутора килограммов и меньше килограмма", – уточнил он.

Врач рассказал, что медотводы, как правило, имеют временный характер. Например, если ребенок только недавно перенес какую-либо инфекцию.

Ранее Османов заявил, что главной причиной частых простудных заболеваний у детей является ослабление иммунитета из-за недолеченной инфекции.

Он отметил, что при появлении у ребенка температуры, насморка и других симптомов простуды родители зачастую лишь смягчают их различными лекарственными средствами, не проводя основательного лечения. По его словам, из-за этого очаг заболевания в лице инфекции остается в организме ребенка и может активизироваться при первом же контакте с другим носителем.