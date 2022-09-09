Врач назвал основную причину частых простудных заболеваний у детей

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Главной причиной частых простудных заболеваний у детей является ослабление иммунитета из-за недолеченной инфекции, заявил главный педиатр Москвы Исмаил Османов. Об этом сообщает "Мослента".

"Ребенок часто болеет не потому, что у него ослаблен иммунитет. Вернее, он у него в процессе частых заболеваний ослабевает, потому что у него остаются какие-то очаги инфекции, чаще всего это верхние дыхательные пути недолеченные", – сказал он.

Османов отметил, что при появлении у ребенка температуры, насморка и других симптомов простуды родители зачастую лишь смягчают их различными лекарственными средствами, не проводя основательного лечения. По его словам, из-за этого очаг заболевания в лице инфекции остается в организме ребенка и может активизироваться при первом же контакте с другим носителем.

Врач призвал родителей не заниматься в таких случаем самолечением, а обращаться в поликлинику.

Ранее врач-педиатр Илья Жилкин сообщил, что посещающие детский сад дети до 6 лет в среднем болеют 6–8 раз в год, а дети постарше – 2–4 раза в год. По его словам, дети до 6 лет могут заболевать раз в месяц. Он подчеркнул, что такая периодичность является нормой. Также врач указал на необходимость сделать все прививки, которые положены по возрасту.