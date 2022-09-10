Глава МЧС Куренков принял присягу у будущих пожарных

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Глава МЧС Александр Куренков принял присягу и торжественную клятву у курсантов Академии Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС РФ.

"Сегодня, в первые дни осени, мы традиционно приводим к присяге курсантов первого курса Академии ГПС, вместе с курсантами приняли торжественную клятву и студенты, вступившие в ряды академии. Избрав благородную работу пожарного, вы навсегда связали себя с защитой жизни человека", – приводит "Интерфакс" его слова.

Министр вручил курсантам студенческие билеты. Он отметил, что будущие пожарные, обучаясь в академии, обретут знания и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей работе в рядах сотрудников МЧС.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал старт к новому учебному году в военных образовательных учреждениях. Министр посетил 1 сентября Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Шойгу сообщил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина с этого учебного года каждая неделя начинается с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России.

Министр рассказал, что в новом учебном году в образовательных учреждениях министерства особый упор будет на практической составляющей.