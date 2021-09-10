Россияне стали реже считать развод трагедией – опрос

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За 10 лет россияне стали проще относиться к разводу и реже считать его трагедией. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, передает RT.
Если в 2011 году такого мнения придерживались 18% опрошенных, то сейчас – 14%. 53% опрошенных считают развод грустной, но необходимой в некоторых обстоятельствах мерой. По их мнению, лучше расстаться, чем жить в браке, который психологически травмирует супругов и их детей.
Еще 16% говорят, что в современном мире нет необходимости сохранять отношения, если муж и жена больше не любят друг друга. 14% россиян отмечают недопустимость развода.
Причем распад семьи настоящей драмой воспринимают те, кому не приходилось разводиться, а также те, у кого есть дети. Причем мужчинам такая точка зрения свойственна больше, чем женщинам.
60% опрошенных выступают за сохранение доброжелательных отношений. 17% выступили против этого. Среди уже разведенных в необходимости сохранения хороших отношений убеждены 57%, тогда как среди неразводившихся – 63%.
Ранее сообщалось, что более трети россиян чаще всего называют бедность как основную причину для развода. Среди наиболее распространенных причин также взаимное непонимание, неверность одного из партнеров, бытовые проблемы, а также несовместимость характеров и пьянство.
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