Режиссера Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Режиссера Дмитрия Брусникина похоронят 13 августа на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя департамента торговли и услуг.

Могила режиссера будет находиться на Аллее актеров, рядом с захоронениями актрисы Натальи Крачковской и писателя Владимира Войновича.

Ранее стало известно, что прощание с режиссером состоится в 11:0013 августа в МХТ имени Чехова, затем состоится отпевание.

Дмитрий Брусникин работал в труппе Художественного театра имени Чехова. В последнее время он возглавлял Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика". Он поставил десятки спектаклей и снял такие сериалы, как "Закон и порядок", "Саломея" и "Мститель".