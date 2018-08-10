Прощание с режиссером Брусникиным пройдет 13 августа

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Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным пройдет в МХТ имени Чехова 13 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на режиссера Юрия Квятковского.

Церемония начнется в понедельник в 11:00, затем состоится отпевание. По словам Квятковского, дата похорон режиссера пока неизвестна.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино, заслуженный артист России Дмитрий Брусникин скончался 9 августа на 61-м году жизни от сердечной недостаточности.

Дмитрий Брусникин окончил школу-студию МХТ и работал в труппе Художественного театра имени Чехова. В последнее время он возглавлял Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика". На его счету десятки спектаклей, а также сериалы, среди которых "Закон и порядок", "Саломея", "Мститель".