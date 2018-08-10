"Просто живой театр". За что мы благодарны Дмитрию Брусникину

Актер, режиссер, сценарист, создатель своей Мастерской – Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет. Он возглавил "Практику" в мае этого года, а официально был назначен на должность художественного руководителя совсем недавно – 7 августа.

Редакция портала Москва 24 вспоминает жизнь мастера.

Коренной мхатовец

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Дмитрий Брусникин (17 ноября 1957, Потсдам) – советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, театральный педагог, заслуженный артист России (1993), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2009).





Брусникин окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Ефремова). По словам сокурсников, Ефремов относился к нему с особой теплотой, как к сыну (уже студентом второго курса Дмитрий Владимирович начал играть главные роли в театре). А ведь судьба могла распорядиться совсем иначе. Ведь в 1976 году Брусникин – тогда еще студент Института электронной техники – и не задумывался всерьез о театральной карьере.

Вместе с друзьями, двумя молодыми актерами, он отправился в Москву показываться актеру и педагогу Виктору Коршунову – так, за компанию. Но Коршунов попросил прочесть что-либо и Дмитрия. Брусникин прочел Чехова, после чего Виктор Иванович посоветовал ему поступать в театральный вуз. Тогда Брусникин устроился работать машинистом сцены в Театре-студии киноактера. И принял окончательное решение – нужно поступать. Его приняли и Щепкинское, и Щукинское училища, и Школа-студия МХАТ, на которой он и остановил свой выбор.

Чехов и Ко

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Начинающий актер стал служить в МХТ имени Чехова. Первой ролью Дмитрия Брусникина стал Александр Ильич Ульянов в спектакле "Путь". С 1982 года, сразу после окончания Школы-студии, Брусникин уже ассистировал на кафедре, а затем стал преподавателем "Актерского мастерства" – набирал курсы вместе с Романом Козаком. Выпускниками их первого совместно набранного курса были Сергей Лазарев, Дарья Мороз, Александра Урсуляк, Екатерина Соломатина, Дарья Калмыкова, Софья Ануфриева.

К Чехову у Дмитрия Бруснкина было особое отношение: он сыграл Астрова, Прозорова, Иванова, Платонова, снял многосерийный телефильм к столетию МХАТа "Чехов и Ко".

В качестве режиссера Брусникин работал над созданием спектаклей "Он в Аргентине", "Гроза", "До и после", "Кульминация" и многими другими. Он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах (среди которых "Петербургские тайны", "Счастье по рецепту", "Любовь на острие ножа", "Закон и порядок: отдел оперативных расследований", "Марш Турецкого", "Сыщики" и "Досье детектива Дубровского"). Режиссер 14 картин ("Саломея", "МУР есть МУР-1, 2, 3", "Закон и порядок: отдел оперативных расследований").

А в 1990-е педагогика стала делом его жизни.

"Им есть, что сказать"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Дмитрий Брусникин собрал Мастерскую из своих воспитанников, почти так же, как когда-то его учитель Олег Ефремов создал "Современник". Правда, Брусникин никогда не думал создавать свой театр.

"Я придерживаюсь такой точки зрения, что театры не появляются по воле одного человека. Они появляются в силу каких-то загадочных обстоятельств. Если говорить пафосно – значит, что время пришло", – объяснял он.

"Мастерская Дмитрия Брусникина" прогремела на всю театральную Москву – это живой, новый, экспериментальный театр. "Наши студенты довольно быстро взрослеют, они имеют претензии на высказывания гораздо раньше, чем это было 10, 20 или 30 лет назад. Им есть, что сказать, и они имеют право говорить. Осталась в прошлом советская практика, когда студент заканчивал театральный вуз, получал распределение и приходил в театр", – уверял режиссер.

Каждый экзамен он превращал в проект, а к четвертому году из этого собрался полноценный репертуар. Его воспитанники работали с Максимом Диденко, Юрием Квятковским, Аленой Хованской, Сергеем Щедриным, Натальей Ворожбит...

Все новое, что появлялось в театре (не только российском), Брусникин превращал в педагогический метод.

В 2015 году выпускной курс Школы-студии МХАТ, еще во время учебы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе был принят в Московский драматический театр "Человек", а сам Брусникин был назначен на должность заместителя художественного руководителя этого театра. В 2017-м Мастерская стала постоянным резидентом театра "Практика".

Эксперименты, новые технологии, мультимедиа, поддержка молодых имен и новой драматургии, читки пьес, открытые лаборатории, поэтические вечера, хип-хоп батлы, перформансы, фестивали – это была только малая часть из огромного плана нового худрука "Практики", которые он озвучил в начале мая.

Дмитрий Брусникин, несомненно, – реформатор, ратующий за живой театр, без границ без диктатуры.

"В "Практике" не будет диктата или палочного управления. Здесь будут открыты двери для всех, мы будем вести беседы, помогать молодым драматургам, режиссерам, актерам и перформерам", – с такими словами он начинал как новый художественный руководитель.

Шок и невосполнимая потеря

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

"Сегодня умер Дмитрий Брусникин. Наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить. Впереди было очень много планов", – такое сообщение было опубликовано на сайте "Практики".

"Его уход – шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных "брусникинцев", для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича. Ему было всего 60 лет… Московский Художественный театр скорбит и выражает глубочайшие соболезнования Марине Станиславовне Брусникиной, их сыну Филиппу и всем родным и близким Дмитрия Владимировича", – говорится в некрологе на сайте МХТ имени Чехова.