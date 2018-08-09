Умер театральный режиссер Дмитрий Брусникин

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Актер и режиссер, сценарист и педагог Дмитрий Брусникин умер в возрасте 60 лет. Он был художественным руководителем театра "Практика". Информацию о смерти худрука подтвердили в пресс-службе театра.

На должность художественного руководителя Брусникина перевели 8 августа, ранее он был исполняющим обязанности директора "Практики".

Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме. Ему пришлось поменять более десяти средних общеобразовательных школ из-за переездов семьи в связи с частой сменой мест службы отца.

В 1974 году поступил в Московский институт электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде. Первые шаги на сцене сделал в 1975 году в театре под руководством режиссера Колчановой.

Брусникин – заслуженный артист РФ, окончил школу-студию МХТ, работал в труппе Художественного театра имени Чехова.