Музыкальную школу на Большой Якиманке признали памятником архитектуры

10 августа, 07:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Построенную в 1906 году детскую музыкальную школу имени Глиэра признали памятником архитектуры. Новость появилась на портале мэра и правительства Москвы. Четырехэтажное каменное здание с цокольными помещениями и мансардой находится по адресу: улица Большая Якиманка, дом 29.
Эксперты отмечают, что постройка начала ХХ века выполнена в стиле историзма с элементами английской архитектуры. О последних напоминают треугольные фронтоны, венчающие здание, и сдвоенные в некоторых местах большие окна.
Фасад здания со стороны улицы Большая Якиманка асимметричен за счет выступа. Сам выступ завершается небольшой башенкой, а окна второго этажа в этом месте сдвоены.
При этом фасад со стороны 2-го Хвостова переулка с окнами разного размера на разных этажах симметричен. На цокольном и первом этажах предусмотрены небольшие окна, на верхних этажах наоборот архитектор предусмотрел просторные прямоугольные окна.
Как рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, в настоящее время здание школы находится на реконструкции, первоначальная планировка была практически полностью утрачена.
Уцелела лишь одна из лестниц. Фасады скрыты под сеткой, но их структура и декор сохранились, позже их приведут в порядок.
Все ремонтные работы проводятся только под контролем департамента культурного наследия и после согласования с ним. Теперь здание школы музыки запрещено сносить и нельзя искажать его исторический облик, подчеркнул Емельянов.
Первоначально в этом доме располагалось Второе московское городское казенное училище. Музыкальная школа появилась в 1937 году.
В школе преподавали артисты оркестра Большого театра СССР. Среди них трубач Иван Василевский и флейтист Владимир Цыбин.
В этой школе учились многие известные дирижеры и композиторы. В свое время здесь учились петь Вячеслав Добрынин и Михаил Шуфутинский.
В 1982 г. в школе был открыт класс-музей, посвященный творчеству советского композитора Рейнгольда Глиэра.
Глиэр - советский музыкант, композитор, дирижер. Родился 11 января 1875 г. в Киеве, в 1938 году был удостоен звания "Народный артист СССР". А в 1946, 1948 и 1950 годах он становился лауреатом Сталинских премий I степени.
Также известен как автор музыки гимна Санкт-Петербурга. Р. Глиэр умер 23 июня 1956 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.
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