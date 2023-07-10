Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 10 июля, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и температура до 23 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться от 19 до 21 градуса, по области – от 18 до 23 градусов.

Скорость ветра северо-западного и северного направления составит 6–11 метров в секунду, местами – порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщала, что температура и выпадение осадков в июле и августе в столице будет в пределах климатической нормы.

Она уточнила, что климатическая норма была изменена, раньше июль был дождливым месяцем, однако по новой норме осадков стало выпадать меньше. Норма температуры, в свою очередь, повысилась на 1–1,5 градуса.



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