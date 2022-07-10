Совет Госдумы проведет 11 июля внеочередное заседание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Госдумы проведет внеочередное заседание 11 июля, сообщает Дума в своем телеграм-канале.

Такое решение было принято после соответствующего поручения председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что в этот день будет рассмотрен вопрос о проведении внеочередного пленарного заседания 15 июля.

"Накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы", – объяснило ведомство в публикации.

Ранее Володин предложил депутатам нижней палаты парламента отправиться в ДНР и ЛНР во время отпуска.

Он отметил, что у парламентариев будет время без пленарных заседаний, когда можно оформить командировку и поехать в республики, чтобы обсудить вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу, решением проблем людей, с формированием правового поля.