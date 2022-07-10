За сутки 103 человека с COVID-19 были госпитализированы в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве госпитализировали 103 человек с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За сутки в столице выздоровели 330 человек, а 12 пациентов скончались.

При этом в городе выявили еще 574 случая заболевания.

В общей сложности в Москве зарегистрировали 2 782 276 случаев коронавируса.

В России же за последние сутки были госпитализированы 748 человек с коронавирусом. За тот же период выздоровели 2 496 пациентов с коронавирусом. Всего инфекцию перенесли 17 888 560 человек в стране. Согласно данным Оперштаба, зафиксировано 3 398 новых случаев COVID-19.

