В России за сутки госпитализировали 748 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за последние сутки были госпитализированы 748 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За тот же период выздоровели 2 496 пациентов с коронавирусом. Всего инфекцию перенесли 17 888 560 человек в стране.

Согласно данным Оперштаба, зафиксировано 3 398 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 39 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на на коронавирус.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. В Красноярском крае и Свердловской области этот показатель является меньше единицы.