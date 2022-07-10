Врач рассказал, как остудить помещение без кондиционера

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При отсутствии кондиционера остудить помещение в жару можно тазом с холодной водой и льдом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, вместо кондиционера можно включать вентилятор. При отсутствии последнего специалист рекомендовал открывать окна и двери, устраивая сквозняк и покидая на это время помещение.
Тяжельников посоветовал поддерживать регулярный питьевой режим, если человек находится в жарком офисном помещении без возможности принять холодный душ.
"Во-вторых, нужно одеваться в жару в максимально легкую, просторную одежду. В-третьих, можно время от времени ополаскивать лицо холодной водой", – приводит слова врача РИА Новости.
Специалист посоветовал протирать подмышки и грудь смоченным в холодной воде полотенцем. Кроме того, можно намочить ткань и приложить ее к затылку и лбу.
Ранее Тяжельников рассказал, что оптимальная температура кондиционера, на которую его нужно включать для охлаждения помещения в жару, составляет 20–22 градуса. Специалист отметил, что лучше не оставлять кондиционер включенным на ночь. Чтобы избежать рисков переохлаждения, продолжил Тяжельников, нужно остужать помещение постепенно, не допуская слишком низких температур.
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