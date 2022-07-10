Врач назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару

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Оптимальная температура кондиционера, на которую его нужно включать для охлаждения помещения в жару, составляет 20–22 градуса, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

"Человеческий организм не приспособлен длительно переносить высокие температуры, если тело разогревается до 40 градусов, то следует риск теплового удара. Поэтому кондиционеры – это эффективное изобретение для поддержания оптимальных климатических условий", – приводит его слова РИА Новости.

В то же время специалист отметил, что лучше не оставлять кондиционер включенным на ночь. Чтобы избежать рисков переохлаждения, продолжил Тяжельников, нужно остужать помещение постепенно, не допуская слишком низких температур. Заходя в помещение с включенным кондиционером лучше надеть дополнительную одежду.

"Если от зноя плавится асфальт, а в помещении холоднее на 20 градусов, то от разницы температур и быстрого охлаждения организм испытывает стресс, потому что не может так быстро адаптироваться к изменению температуры. Это снижает иммунную защиту, делая нас уязвимыми для вирусов и бактерий", – пояснил он.

Тяжельников также подчеркнул, что наличие кондиционера не исключает необходимости проветривания помещения и регулярной влажной уборки.

Ранее терапевт Нэя Георгиева предупредила, что использование кондиционера может привести к заражению тяжелым инфекционным заболеванием. Специалист объяснила, что влажные и сырые места – прекрасное место для размножения бактерий, в том числе легионелл, приводящих к заболеванию легких с осложнениями. Поэтому очень важно периодически прочищать фильтры кондиционера.

