Аэропорт Внуково открыл подземный уровень терминала А

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Подземный уровень терминала А в аэропорту Внуково заработал в привычном режиме после введенных из-за коронавируса ограничений. Теперь он вновь доступен для пассажиров, сообщает Агентство "Москва".
"Международный аэропорт Внуково ввел в эксплуатацию минус первый этаж терминала А, ранее закрытый из-за сложной эпидемиологической обстановки и сокращения пассажиропотока", – объявили в пресс-службе авиагавани.
В аэропорту напомнили, что подземный терминал А связан с железной дорогой и именно туда прибывают скоростные поезда серии "Аэроэкспресс" с Киевского вокзала.
Кроме того, в терминал А организован удобный вход у остановки общественного транспорта. Пассажиры автобусов № 32, 128, 611 и 911 могут сразу направиться к подземному переходу с лифтами. Те, в свою очередь, ведут к подземному этажу.
Ранее сообщалось, что международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновит работу с 27 июля. По словам директора по связям с общественностью воздушной гавани Анны Захаренковой, функционировать он будет в полном объеме.
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