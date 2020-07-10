Бортко оценил предложение запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко в беседе с Москвой 24 оценил предложение главы комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова запретить враждебным к России артистам въезд в страну. По его мнению, идея совершенно понятна.
"Идея совершенно понятна. Если человек говорит какие-то гадости, то зачем его сюда пускать, чтобы он тут зарабатывал деньги? В этом нет никакого смысла", – считает Бортко.
Он отметил, что в большинстве стран уже существует подобная практика. Депутат привел в пример США.
"Если я бы сказал про Соединенные Штаты плохо, то я и близко не подъехал бы к этой стране", – подчеркнул режиссер.
Однако Бортко затруднился ответить, нужна ли подобная мера прямо сейчас.
Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о необходимости запретить въезд на территорию России артистам, враждебно настроенным против нашей страны. Об этом он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.
Сенатор подчеркнул, что сейчас существуют ограничения на посещение страны для дипломатов, негативно высказывающихся о России. Пушков предлагает применять подобную практику к деятелям культуры.
"Считаю, что такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью", – заявил Пушков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: