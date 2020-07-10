Бортко оценил предложение запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко в беседе с Москвой 24 оценил предложение главы комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова запретить враждебным к России артистам въезд в страну. По его мнению, идея совершенно понятна.

"Идея совершенно понятна. Если человек говорит какие-то гадости, то зачем его сюда пускать, чтобы он тут зарабатывал деньги? В этом нет никакого смысла", – считает Бортко.

Он отметил, что в большинстве стран уже существует подобная практика. Депутат привел в пример США.

"Если я бы сказал про Соединенные Штаты плохо, то я и близко не подъехал бы к этой стране", – подчеркнул режиссер.

Однако Бортко затруднился ответить, нужна ли подобная мера прямо сейчас.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о необходимости запретить въезд на территорию России артистам, враждебно настроенным против нашей страны. Об этом он сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте.

Сенатор подчеркнул, что сейчас существуют ограничения на посещение страны для дипломатов, негативно высказывающихся о России. Пушков предлагает применять подобную практику к деятелям культуры.

"Считаю, что такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью", – заявил Пушков.