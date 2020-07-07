В Госдуме прокомментировали возможность вернуть оценочные комиссии для артистов

Музыкант и продюсер Григорий Лепс заявил, что хотел бы вернуть в отечественный шоу-бизнес комиссии, которые определяют уровень мастерства артистов. Они существовали во времена СССР. Разбираемся, нужно ли восстанавливать систему категорий исполнителей и будет ли она работать в современных реалиях.



Назад в СССР?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Государственная тарификационная комиссия – орган, существовавший при министерстве культуры СССР, который занимался присвоением категорий и установлением концертных ставок артистам, работавшим в штате на постоянной основе, по срочным трудовым договорам или же по разовому приглашению. Тарификация всех исполнителей осуществлялась исходя из оценки профессиональной квалификации, мастерства и сценических данных артиста.

Более высокую категорию исполнителю или же повышение ставки присваивали в том случае, если у работника был значительный творческий рост, создавался новый концертный репертуар высокого уровня. По словам музыканта Григория Лепса, он был бы не прочь вернуться к такой системе.





Григорий Лепс музыкант и продюсер Раньше были такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул.

Историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын в разговоре с Москвой 24 пояснил, как работали такие комиссии в годы СССР.

"Были Худсоветы, которые существовали, например, на фирме "Мелодия" (советская и российская фирма звукозаписи. – Прим. ред.). Музыкант не мог без определенной оценки и квалификации выпустить грампластинки на фирме "Мелодия", а именно она являлась способом популяризации творчества музыканта", – объяснил он.





Михаил Куницын историк музыки Артист не мог просто так появляться на телевидении, для этого требовалось образование, для этого нужно было находиться в штате. Действительно, были комиссии, которые присваивали квалификации, от этого зависела концертная ставка... В комиссии входили поэты, музыканты и композиторы, общественные деятели.

Вместе с тем эксперт высказал мнение, что в современных реалиях тарификационные комиссии нежизнеспособны. "Конечно, я могу понять уважаемого Григория Лепса, что профессиональный подход к делу необходим... Но сейчас рыночные условия", – заключил Куницын.



"Публику нужно воспитывать"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После 1991 года система государственных тарификационных комиссий была отменена, сегодня нет смысла ее возрождать, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Москвой 24.

"Это нереально, потому что сегодня качество исполнителей, прежде всего, определяет сам зритель: ходит или не ходит, покупает или не покупает билеты на эти выступления. А то, о чем он (Григорий Лепс. – Прим. ред.) говорил, это были художественные советы при филармониях обычно. Все артисты, которые выступали на эстраде, они сдавали свои номера худсовету в своем городе и получали разрешение на его исполнение", – объяснила парламентарий.





Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре Другое дело, что сегодня на эстраде, конечно, очень много шелухи. И я думаю, что и Союз концертных деятелей, который существует в России как творческий союз и творческое сообщество, мог бы обсуждать внутри себя, как кинематографисты учреждают премии и дают оценку, что хорошо, а что плохо, то же самое и в шоу-бизнесе может быть.

А вот продюсер Иосиф Пригожин, наоборот, поддержал идею Лепса вернуть комиссии.

"Тот самый случай, когда согласен с Григорием Лепсом. 100% согласен с ним. Дело все в том, что профессионалы проигрывают не профессионалам. Люди, которые отдали время образованию, профессии всю свою жизнь, конкурируют с дилетантами... В этом как бы есть свой определенный минус", – сказал он.

При этом продюсер подчеркнул, что сегодня, "к сожалению", музыканты работают на аудиторию, поэтому вернуть комиссии не получится.





Иосиф Пригожин продюсер Сделать это сегодня не позволит экономика, свободный интернет... Время потеряно, очень много, вернуть на былые места все это будет крайне сложно.

По словам Пригожина, публику необходимо воспитывать, а не ублажать. Но пока, полагает он, сегодня все происходит с точностью до наоборот.



Соболева Илона