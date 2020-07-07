В Госдуме прокомментировали возможность вернуть оценочные комиссии для артистов

Музыкант и продюсер Григорий Лепс заявил, что хотел бы вернуть в отечественный шоу-бизнес комиссии, которые определяют уровень мастерства артистов. Они существовали во времена СССР. Разбираемся, нужно ли восстанавливать систему категорий исполнителей и будет ли она работать в современных реалиях.
Назад в СССР?
Государственная тарификационная комиссия – орган, существовавший при министерстве культуры СССР, который занимался присвоением категорий и установлением концертных ставок артистам, работавшим в штате на постоянной основе, по срочным трудовым договорам или же по разовому приглашению. Тарификация всех исполнителей осуществлялась исходя из оценки профессиональной квалификации, мастерства и сценических данных артиста.
Более высокую категорию исполнителю или же повышение ставки присваивали в том случае, если у работника был значительный творческий рост, создавался новый концертный репертуар высокого уровня. По словам музыканта Григория Лепса, он был бы не прочь вернуться к такой системе.
Историк музыки и радиоведущий Михаил Куницын в разговоре с Москвой 24 пояснил, как работали такие комиссии в годы СССР.
"Были Худсоветы, которые существовали, например, на фирме "Мелодия" (советская и российская фирма звукозаписи. – Прим. ред.). Музыкант не мог без определенной оценки и квалификации выпустить грампластинки на фирме "Мелодия", а именно она являлась способом популяризации творчества музыканта", – объяснил он.
Вместе с тем эксперт высказал мнение, что в современных реалиях тарификационные комиссии нежизнеспособны. "Конечно, я могу понять уважаемого Григория Лепса, что профессиональный подход к делу необходим... Но сейчас рыночные условия", – заключил Куницын.
"Публику нужно воспитывать"
После 1991 года система государственных тарификационных комиссий была отменена, сегодня нет смысла ее возрождать, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Москвой 24.
"Это нереально, потому что сегодня качество исполнителей, прежде всего, определяет сам зритель: ходит или не ходит, покупает или не покупает билеты на эти выступления. А то, о чем он (Григорий Лепс. – Прим. ред.) говорил, это были художественные советы при филармониях обычно. Все артисты, которые выступали на эстраде, они сдавали свои номера худсовету в своем городе и получали разрешение на его исполнение", – объяснила парламентарий.
А вот продюсер Иосиф Пригожин, наоборот, поддержал идею Лепса вернуть комиссии.
"Тот самый случай, когда согласен с Григорием Лепсом. 100% согласен с ним. Дело все в том, что профессионалы проигрывают не профессионалам. Люди, которые отдали время образованию, профессии всю свою жизнь, конкурируют с дилетантами... В этом как бы есть свой определенный минус", – сказал он.
При этом продюсер подчеркнул, что сегодня, "к сожалению", музыканты работают на аудиторию, поэтому вернуть комиссии не получится.
По словам Пригожина, публику необходимо воспитывать, а не ублажать. Но пока, полагает он, сегодня все происходит с точностью до наоборот.
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